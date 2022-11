Selvaggia Lucarelli vs Carolyn Smith a causa di Luisella Costamagna

(Di domenica 6 novembre 2022)si scontra conAnche questa sera a Ballando con le Stelle non mancano le tensioni. Poco fa infattisono state protagoniste di un’accesa lite. Il motivo?! Ma andiamo a vedere cosa è accaduto. Come sappiamo la conduttrice da qualche giorno si è infortunata, e L'articolo proviene da Novella 2000.

è un fiume in piena a Ballando con le Stelle . Dopo aver raccontato che Dario Cassini l'ha chiamata in privato per chiedere un accordo sul voto e aver detto a Paola Barale che la '...... le sue esibizioni nel programma sono caratterizzate da un costante invito da parte dei giudici ( Carolyn Smith,, Fabio Canino , Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto ) a lasciarsi ...Ballando con le stelle, furiosa lite tra le due giurate. Lucarelli attacca: "Non sai cos'è l'educazione" Una nuova puntata di Ballando con le stelle sta ...Clima "incandescente" a Ballando con le Stelle. Lucarelli ha fatto una rivelazione a Ballando con le Stelle e attacca Dario Cassini.