Premier League | l’infortunio imbarazzante del calciatore | “Operato all’inguine per aver fatto sesso violento con la fidanzata”

(Di domenica 6 novembre 2022) Nella sua carriera ne ha viste di ogni, tanto da conquistarsi il soprannome di “The Herniator” per la sua capacità di risolvere ogni tipo di problema muscolare, in particolare agli sportivi. Episodi seri, certamente, ma alcuni anche insoliti ed esilaranti, come il campione che si è infortunato a causa di uno starnuto. Ed è proprio a casi che il professor Aali Sheen, 51 anni, luminare inglese che vive e lavora a Manchester, ha dedicato un libro. Tra i suoi pazienti, il dottor Sheen annovera anche diversi giocatori della, in particolare di Liverpool e Chelsea: uno di loro si è reso protagonista di uno degli aneddoti narrati nel suo libro. “Le lesioni dell’inguine – ha spiegato il medico ai media inglesi -derivano tutte da torsioni e rotazioni, ma a volte può accadere in circostanze insolite. Una volta un medico di un club mi ha mandato un ...

Calciomercato.com

Southampton - Newcastle e West Ham - Crystal Palace sono partite della quindicesima giornata di. Formazioni, pronostici. SOUTHAMPTON - NEWCASTLE - domenica ore 15:00 Si giocano tanto sia Southampton che Newcastle in questa partita. I padroni di casa in questo momento hanno dodici ...Tottenham - Liverpool è una partita valida per la quindicesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: pronostici, tv, streaming. TOTTENHAM " LIVERPOOL - domenica ore 17:30 In Provenza ha sofferto tantissimo, mercoledì scorso. Ma alla fine il Tottenham di ... LIVE Premier League: dalle 13 Chelsea-Arsenal, poi il Manchester United e alle 17.30 Tottenham-Liverpool Domenica fondamentale in Premier League con il super match tra il Tottenham di Antonio Conte ed il Liverpool di Jurgen Klopp ...L'Inter pianifica un colpo di mercato importante dalla Premier League: pronto il grande ritorno in nerazzurro attraverso lo scambio ...