OlbiaNotizie

La verità è che i rossoneri hanno avuto davvero paura di non vincere, perché lo Spezia, dopo un primo tempo in cui avrebbe potuto subire almeno tre gol (invece 1 - 0 firmato Hernandez), ...il periodo scolastico si è arruolato nell'Accademia del Genio Ferrovieri e subito dopo, ancora giovanissimo, è entrato a far parte della grande famiglia dei ferrovieri come Capo Stazione, ... Papa: terminato il viaggio in Bahrein, in volo verso Roma Città del Vaticano, 6 nov.(Adnkronos) - L aereo con a bordo il Papa di ritorno dal viaggio apostolico nel Regno del Bahrein è decollato dalla Sakhir Air Base di Awali alle ore 13.16 (11.16 ora ...È morto Simone Borin, il papà di Matilda. La bimba era stata uccisa a 22 mesi a Roasio, nel Vercellese, da un killer che non è mai stato identificato ...