Monza-Verona | bruttissimo infortunio tra i lombardi | il giocatore esce dal campo in lacrime

(Di domenica 6 novembre 2022) Bruttoper Stefano Sensi cheanzitempo dal terreno di gioco con lein volto. Si è trattato di un violento scontro di gioco con il calciatore delSulemana, il quale ha probabilmente causato una rotazione innaturale del ginocchio del regista monzese. Si sospetta che l’entità del contrasto possa aver influito anche sulla caviglia dell’italiano. La sfortuna colpisce per l’ennesima volta il centrocampista di proprietà dell’Inter. La sua è una carriera, almeno sino ad ora, fin troppo condizionata da infortuni e problemi fisici che non gli consentono di crre con la giusta continuità. SensiLa reazione di Sensi la dice lunga sull’entità del dolore causato. Le sensazioni non sono di certo positive. Non possiamo fare ...

In campo Sampdoria - Fiorentina 0 - 2 DIRETTA e2 - 0 DIRETTA I GOL Al 90' raddoppia ilcon Colpani1 - 0 al 68'! Rete di Carlos Augusto! Si sblocca la gara dell'U - Power Stadium! Ciurria crossa basso dalla ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' tra la Sampdoria di Stankovic e la Fiorentina di Italiano e quella dell'U - Power Stadium' tra ildi Palladino e ildi Bocchetti in tempo realeLa Sampdoria e ilospitano rispettivamente la Fiorentina e ilin due gare molto delicate valide per la tredicesima giornata del ...Una bella giocata di Ciurria sulla destra termina con un cross in area del Verona che viene raccolto da Carlos Augusto. Destro in corsa e vantaggio del Monza. Primo tempo molto nervoso e con poche occ ...Cartellino cambiato a Monza. Gianpaolo Calvarese spiega l'accaduto e dà un suo giudizio Episodio Var al ventiquattresimo minuto di Monza-Hellas Verona. Dany Mota Carvalho sorprende Giangiacomo Magnani ...