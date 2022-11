Migranti | nave Humanity arrivata a Catania | sbarcati in 155 su 179 naufraghi

... illegale lasciare porto se non sbarcano tutti - 'Non sono io il capitano, non decido io, ma lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti iche sono a bordo della......quanto sta avvenendo in questi giorni in Calabria' dove 'stanno arrivando autonomamente centinaia di'. Ok della Francia - Sabato si prospettava di un'imminente soluzione del caso della...Tre ragazze minorenni e un bimbo di 7 mesi sono stati i primi naufraghi scesi dalla Humanity 1, la nave della ong “Sos Humanity" approdata a Catania con 179 migranti. Dopo le ispezioni sanitarie è ini ...La nave Humanity 1 della ong "Sos Humanity", con a bordo 179 naufraghi, dopo essere entrata nel porto di Catania ha fatto sbarcare 155 migranti, dopo l'ispezione delle autorità italiane, come previsto ...