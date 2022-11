Meloni in Egitto per Cop27 | cosa dirà il premier Possibile incontro con al-Sisi

Il primo momento 'clou' del controverso appuntamento insarà il vertice dei leader del 7 e 8 ... Giorgia. Tra le assenze eccellenti quella del presidente della Cina " paese più inquinante ...'Cosa dirà Giorgiaalla conferenza sul clima dell'Onu, in corso inFinora non è dato sapere quale posto ha la questione ambientale per il suo governo, visto che se ne parla solo per paventare il ritorno ...Il premier Giorgia Meloni sbarca a Sharm el-Sheik in Egitto per partecipare al summit dell'Onu sulla lotta ai cambiamenti climatici. Domani, ...Primo vertice internazionale per la neo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che domani sarà alla Cop27 in Egitto.