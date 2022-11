LIVE Roma-Lazio | Serie A calcio in DIRETTA | Camara parte titolare!

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.35 Ecco le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp,, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale,gnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri 17.30 Buonasera e benvenuti alladiA. LADI JUVENTUS-INTER DALLE 20.45 Buonasera e benvenuti allatestuale diA, Mourinho sfida Sarri nel derby di. ...

