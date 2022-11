LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | Bagnaia CAMPIONE DEL MONDO!!!! Ducati in trionfo dopo 15 anni!!

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADa -91 al Mondiale.quest’anno ha completato la rimonta più clamorosa della storia della, grazie ad una seconda parte di stagione strepitosa (e alle difficoltà di Fabio Quartararo con la Yamaha). Secondo titolo iridato in carriera per Pecco(il primo in),aver conquistato il Mondiale Moto2 nel 2018.vince il Mondialecon 17 punti di vantaggio su Fabio Quartararo e 46 su Enea Bastianini. 4° Aleix Espargarò, poi Jack Miller e Brad Binder.fa la storia! Pecco regala allail secondo titolo in, 15 anniCasey Stoner, ed interrompe un ...

Al pilota Ducati mancano prochi punti per laurearsi campione del mondo. Fernandez vince il titolo della Moto ...Sarà poi l'ultima corsa della Suzuki, che chiuderà la propria attività inproprio dopo questa gara. Tra i piloti presenti in griglia non si rivedranno nella classe regina Remy Gardner, Cal ...Primo titolo in carriera nella classe regina per Pecco, settimo nell'ultima gara della stagione ma davanti al rivale Quartararo in classifica generale ...MotoGP Valencia Gp Comunitat Valenciana Gara - Pecco Bagnaia è Campione del Mondo della classe MotoGP 2022. Il pilota piemontese che prima della gara di Valencia aveva 23 punti di vantaggio su Fabio Q ...