L’ira funesta del Mughini eliminato | è rimasto pure troppo sulla pista di Ballando con le stelle

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 6 novembre 2022) Lo ha spiegato Milly e lo abbiamo ben capito: la paura di perdere dei concorrenti strada facendo ha portato tutta la produzione a prendere delle decisioni inspiegabili, come quella di avere inalla quinta puntata, tutte le coppie in gara fatta eccezione di una. Purperò,dicon le2022, proprio per questo motivo, abbiamo visto concorrenti come Giampiero, sceso inper ballare un tango con i jeans, dopo aver polemizzato per una settimana su palette, voti giuria. Non un bel vedere. E ribadiamo il concetto espresso da Alberto Matano: si giudica il concorrente, non la persona. Si giudica il vip che dovrebbe mettersi in gioco e invece balla un tango con un maglione in uno studio dove ci sono un milione e ...