Kiev teme il blackout totale Ma è pronto il piano per riprendere la città chiave

(Di domenica 6 novembre 2022) Le autorità filo-russe di Kherson sono sicure che l'Ucraina stia concentrando un gran numero di carri armati e veicoli corazzati vicino alla regione conquistata per un'offensiva imminente. “Stanno concentrando sempre più attrezzature. Stanno arrivando molti veicoli corazzati e carri armati”, ha detto su Telegram il vice governatore filo-russo, Kiril Stremoùsov, aggiungendo che l'evacuazione dei civili da Kherson continua: “I residenti dellapossono ancora lasciare la riva destra della regione senza ostacoli”. Intantorischia di restare senza elettricità, acqua e riscaldamento. “Stiamo facendo il possibile per evitare che ciò accada, ma i nostri nemici stanno facendo di tutto affinché la capitale rimanga senza riscaldamento, elettricità e acqua”, le parole del sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, dopo aver esortato i ...

