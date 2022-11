Divisi pure sulla pace | la sinistra si fa la guerra sull' Ucraina

(Di domenica 6 novembre 2022) Il Terzo polo che scippa "Bella ciao" al Pd rende bene l'idea del caos che regna a. È Carlo Calenda a dare il via dal palco, al termine del suo intervento, alla canzone simbolo della resistenza partigiana. In questo caso la resistenza è quella dell'contro l'invasione russa. Il leader di Azione gongola: «Adesso siamo noi titolati a cantarla». E tutta la piazza all'Arco dellaa Milano lo segue intonando le parole tanto care ad Enrico Letta e compagni. Il senso della manifestazione è sicuramente quello di dimostrare vicinanza e sostegno al Paese guidato da Volodymyr Zelensky, ma è anche l'occasione per sottolineare quanto siano distanti dalle posizioni espresse dai 5 Stelle di Giuseppe Conte. Ma anche dal Partito democratico, che insegue i pentastellati cercando di non contraddirsi, dal momento che si è sempre ...

