Aereo precipita nel Lago Vittoria in Tanzania | operazioni di salvataggio in corso

(Di domenica 6 novembre 2022)nelin– Nel tentativo di atterrare a Bukoba, undi linea della compagnia PrecisionAir si è schiantato nel, in. Almeno 15 persone sono state recuperate, secondo le prime informazioni. Sembra che una quarantina di persone fossero a bordo. L’partito dalla capitale Dar es Salaam è caduto nel, questa mattina, domenica 6 novembre 2022, a causa di una tempesta e forti piogge. Leggi anche l’articolo —> Vive spendendo 3 euro al giorno, ecco come fa: la storia di Stefania Rossini Sono minuti di apprensione in, dove questa mattina undi linea è ...

C'è stato un incidente che ha coinvolto un aereo della compagina Precision Air che si è schiantato in acqua a circa 100 metri dall'aeroporto", ha riferito il comandante della polizia regionale. Un aereo della compania Precision Air è precipitato nel Lago Vittoria, in Tanzania, con 53 persone a bordo tra cui 49 passeggeri, poco prima di atterrare all'aeroporto internazionale