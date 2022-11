Udinese-Lecce 1-1 | Colombo | “Pareggio in trasferta è positivo Lavoro per cercare gol”

(Di sabato 5 novembre 2022) Lorenzoha parlato nel post-partita di1-1, anticipo della tredicesima giornata della Serie A 2022/2023. L’attaccante ha ricoperto ancora un ruolo importante, segnando il gol del momentaneo vantaggio di salentini nel primo tempo. “Sono contento per il gol, ho attaccato l’area e sto lavorando perdi segnare così – ha spiegato il classe 2002 – Sicuramente si tratta di un punto importante, soprattutto dopo due sconfitte consecutive e su un campo difficile come questo.” Tornando all’importanza dei gol degli attaccanti nella corsa salvezza,sottolinea: “Ioogni giorno per avere la cattiveria giusta, i gol servono a tutte le squadre. Questo però lo dedico alla mia ragazza.” SportFace.

Commenta per primo1 - 1 (primo tempo 0 - 1) Marcatori: 33' Colombo (L), 23' st Beto (U)(3 - 5 - 2) : Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue (35' st Nuytinck), Samardzic (35' st Jajalo), ...Il cambio ha subito dato ragione al tecnico bianconero, grazie alla rete di Beto (servito da Success) che ha permesso ai padroni di casa di raggiungere il pareggio. Pari alla Dacia Arena tra Udinese e Lecce, con i salentini che possono rammaricarsi per i due legni centrati nel primo tempo, che potevano chiudere anzitempo la partita, sbloccata inizialmente da Colombo.