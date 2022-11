Ucraina | Borghi Pd | ' siamo e saremo dove si chiede pace fondata su giustizia'

(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Ogni luogo nel quale si lavora e si invoca lasullaè il luogo nel quale cie ci". Così su Facebook il senatore del Pd Enricoche oggi ha partecipato alla manifestazione di Roma. "Sapendo, come ci ha ricordato ieri il Presidente della Repubblica, che laè un valore da coltivare e preservare e, più che mai, l'aggressione scatenata dalla Federazione Russa contro l', ci chiama alla responsabilità di testimoniare concretamente le nostre convinzioni, sottolineando la necessità di presidiare, con i nostri alleati, i principi su cui si fonda la cooperazione internazionale. Per questo oggi a Roma c'eravamo, e ci impegneremo”, aggiunge

Si accelera sul Copasir, anche se non si escludono frenate e intoppi al momento di stabilire chi lo dovrà presiedere. A imprimere rapidità sulla composizione del Comitato Parlamentare per la Sicurezza ...