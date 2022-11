Serie A | Lukaku ricade per l’infortunio e non poteva essere nel ‘Derby’ contro la Juventus

Leggi su justcalcio

(Di sabato 5 novembre 2022) 2022-10-31 13:31:14 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Elui belga Romelu, attaccante dell’Inter, ha subito un nuovo infortunio al tendine del ginocchio che lo lascia fuori dalla partitail Bayern in Champions League e complica la sua presenzalainA questo fine settimana, dopo aver giocato solo due partite dopo essersi ripreso dal precedente infortunio. Romeluha subito prove strumentali e indagini ha rivelato un risentimento per la cicatrice miotendinea del tendine del ginocchio della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore verranno riesaminate tra pochi giorni”, si legge in un comunicato del club.è stato sottoposto a test che hanno rivelato un risentimento per la cicatrice miotendinea del tendine del ...