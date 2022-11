Sampdoria Fiorentina in streaming gratis? Guarda lo scontro in diretta

(Di sabato 5 novembre 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Il match è in programma domenica 6 novembre 2022, alle ore 15. I padroni di casa devono conquistare punti per non rimanere impantanati nella zona più calda della classifica. Al contrario, lasi trova più avanti ma L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

I blucerchiati a caccia della prima affermazione in campionato davanti al pubblico di casa, toscani in serie positiva da tre incontri tra campionato e Conference ... Archiviata la pratica Europa, la Fiorentina tornerà oggi in campo alle 15 per preparare la trasferta (la terza di fila tra Serie A e Conference) a Genova contro la Sampdoria: come spiega Il Corriere… Sampdoria-Fiorentina è la gara valida per il tredicesimo turno di Serie A, il calcio d'inizio è previsto per domani alle ore 15.