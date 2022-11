Regionali | il “campo largo” di Letta non esiste | Conte e Calenda vogliono spartirsi il Pd

(Di sabato 5 novembre 2022) Enricoil triangolo lo ha considerato: lui stesso, Giuseppee Carlo. Obiettivo: riuscire a realizzare alle prossimedel Lazio e della Lombardia quel “” rimasto lettera morta alle ultime elezioni politiche. Ma è facile solo a dirsi, per il semplice fatto che tantoquantoconsiderano il Pd come una sorta di bottino daquando sarà. Per questo faticano ad accoglierne le proposte, preferendo entrambi – seppur da lati opposti – contrapporre soluzioni, il cui scopo è costringerea scegliere: o con l’uno o con l’altro. Vale anche per il Lazio e la Lombardia. Il leader dem: «”” in Lombardia e Lazio» Il primo caso ...

...umana dimostrata e per le azioni giuridiche a tutela della mia persona che sta mettendo in... Sono loro, come in genere il personale di tutti gli Uffici, una risorsa importante per la ...... Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, hanno preso la parola sette consiglieri... perché serviva per la trattativa sullargo. Questa volta vi siete superati, ci chiedete di ...Udine, 5 nov - "Lilt è una realtà con solide basi nel territorio grazie all'infaticabile opera del suo presidente e di tutti i volontari che mettono a disposizione tempo e professionalità per ...NORBELLO, 5 NOVEMBRE 2022 - Da qui a Natale se ne vedranno delle belle. Nell’ambiente dirigenziale circola una comunicazione ufficiale dal doppio effetto emotivo: da una parte accresce il tasso di ecc ...