Medjugorje | Messaggio di oggi | qual è il messaggio più importante?

(Di sabato 5 novembre 2022) La Madonna anel suoscelto per, ci ricorda il motivo principale per cui è venuta in mezzo a noi. “Figlioli, desidero che ognuno di voi sia portatore dei miei messaggi. Vi invito, figlioli, a vivere i messaggi che vi ho dato durante questi anni”. La sua venuta in mezzo a noi, L'articolodiè ilpiù? proviene da La Luce di Maria.

Radio7.it

Il suoè diretto soprattutto ai giovani, perché è sempre possibile trasformare le ... 'Prima dell'incidente feci un pellegrinaggio a: credo di essere stato graziato dalla Madonna, ...Neldel 25 settembre 2022 rivolto alla Parrocchia di, attraverso la veggente Marija Pavlovi Lunetti, la Madonna ha rinnovato l'invito a pregare 'per la pace che è minacciata ... Ultimo Messaggio a Medjugorje: 25 Ottobre 2022 alla veggente Marija La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio scelto per oggi, ci ricorda il motivo principale per cui è venuta in mezzo a noi. “Figlioli, desidero che ognuno di voi sia portatore dei miei messaggi. Vi ...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, esprime tutto ciò che la migliore delle madri desidera per i suoi figli.