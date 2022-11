Lopetegui è il nuovo allenatore del Wolverhampton

(Di sabato 5 novembre 2022) Dopo Unai Emery, che ha lasciato a stagione in corso il Villarreal per andare all'Aston Villa, un altrospagnolo trova una panchina in Premier League. Si tratta di Julen, ...

Si tratta di Julen, esonerato un mese fa dal Siviglia e che oggi è stato annunciato cometecnico del Wolverhampton, club attualmente al 19/o posto nella massima serie inglese. Dopo Unai Emery, che ha lasciato a stagione in corso il Villarreal per andare all'Aston Villa, un altro allenatore spagnolo trova una panchina in Premier League. (ANSA) Nuovo impiego per Julen Lopetegui a un mese dall'addio al Siviglia: dal prossimo 14 novembre sarà il tecnico del Wolverhampton.