(Di sabato 5 novembre 2022) A 16 anni ha iniziato a curarsi e oggi che è guarita, a 24,Caporossi aiuta altri giovani a uscire dai disturbi alimentari. Con l'associazione Animenta promuove incontri ed eventi, ma soprattutto offre un sostegnoa chi soffre in silenzio pensando di non farcela

Lettere al corpo, spesa condivisa e cene in cui ci si emoziona insieme: il «dopo anoressia» di Aurora è un aiuto concreto a superare la malattia