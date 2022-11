(Di sabato 5 novembre 2022) Wilfriedcontinua ad essere l'oggetto del desiderio di molte squadre di Premier League. Il giocatore delè in...

Calciomercato.com

City 0 - 1 16:00 Bournemouth - Tottenham 2 - 3 16:00 Brentford - Wolves 1 - 1 16:00 Brighton - Chelsea 4 - 1 16:00- Southampton 1 - 0 16:00 Newcastle - Aston Villa 4 - 0 18:30 Fulham -...City 0 - 1 16:00 Bournemouth - Tottenham 2 - 3 16:00 Brentford - Wolves 1 - 1 16:00 Brighton - Chelsea 4 - 1 16:00- Southampton 1 - 0 16:00 Newcastle - Aston Villa 4 - 0 18:30 Fulham -... Crystal Palace, Vieira: 'Zaha Per noi è importante. Sul futuro...' | Mercato Il pronostico della partita di Premier League tra West Ham e Crystal Palace, in programma domenica 6 novembre, alle ore 15:00 ...Calciomercato Roma, c’è l’inserimento del Barcellona sulla corsa al parametro zero. I catalani provano il blitz immediato, la scelta è ad un passo Solo tre gare di campionato separano la Roma di José ...