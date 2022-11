Calcio | Inter; Inzaghi | aspettiamo Lukaku dopo la sosta

(Di sabato 5 novembre 2022) "ha avuto quel risentimento alla cicatrice, la prossima settimana farà un esame. Avevo qualche speranza per l'ultima gara prima dei Mondiali contro l'Atalanta ma penso non ci sarà. Purtroppo ...

L'che in Serie A non ha ancora vinto uno scontro diretto con una formazione di alta classifica (ko contro Lazio, Milan, Udinese e Roma) proverà l'impresa domenica sera a Torino per continuare la ...Dejan Stanovic conosce bene il, ha tanti anni di carriera da grande giocatore alle spalle, è ... L'ex, dunque, sa bene che la critica molto spesso si basa sui risultati e sulle prestazioni, ...'Il mio primo pensiero è regalare tre punti alla nostra gente', ha spiegato il tecnico della Samp GENOVA (ITALPRESS) - 'Una cosa è giudicare da ...A cuta di Alberto Sigona Juoan CVruijff -Centrocampista-attaccante Considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio e da alcuni il migliore in assoluto (di sicuro lo è stato per gli anni ...