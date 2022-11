Zelensky | ' Le annessioni illegali russe annullano la possibilità di un dialogo'

Il Sole 24 ORE

Ma, ha chiarito, "se continueremo a sacrificare migliaia di vite per ottenere lo sgombero del nostro territorio, credo che questo ostacolerà il processo di dialogo per gli anni a venire".Il piano Mariupol sarebbe passato nel dimenticatoio se i referendum farsa e leillegali ...di sovranità simili a quelle contenute nel piano di Kilimnik e che il presidenteha ... Ucraina ultime notizie. G7 contro Mosca: affama ucraini. Zelensky: annessioni russe annullano ... «L’ultima goccia, con la quale la Russia annulla tutte le possibilità di dialogo, sono i referendum sull’annessione» organizzati illegalmente a settembre nelle province di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzh ...Volodymyr Zelensky, in un'intervista al giornale spagnolo El Paìs, torna a parlare di possibili negoziati di pace con la Russia, spegnendo le speranze.