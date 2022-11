Van Gogh imbrattato “Non è vandalismo | ma grido di paura”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 4 novembre 2022) Azione degli ambientalisti di Ultima Generazione alla mostra di Vana Roma. Alcuni militanti del movimento ecologista hannocon una zuppa di piselli l'opera "Il seminatore" esposta a Palazzo Bonaparte. Indignazione del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che condanna: "Azione ignobile". "Attaccare l'arte è un atto ignobile che va fermamente condannato - afferma il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano -. La cultura, che è alla base della nostra identità, va difesa e protetta, non certo utilizzata come megafono per altre forme di protesta. Peraltro il nostro patrimonio culturale va tutelato proprio dalle conseguenze del cambiamento climatico. Questo ennesimo gesto non può quindi passare come una legittima espressione di protesta". "È giusto proprio oggi ricordare - conclude il ministro - che i reati contro i beni culturali ...