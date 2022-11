Parigi - Bercy | troppo Djokovic per questo Musetti

(Di venerdì 4 novembre 2022) Una sconfitta durissima che non cancella però quanto di buono fatto vedere in questa settimana, e più in generale in un autunno entusiasmante. Lorenzoè uscito di scena nei quarti di finale ...

Novak Djokovic si qualifica agevolmente per la semifinale del torneo Atp Masters 1000 di(veloce indoor, montepremi 5.415.410 euro). Il serbo, numero 7 del mondo e 6 del seeding, sconfigge l'azzurro Lorenzo Musetti, numero 23 del ranking Atp, con il punteggio di 6 - 0, 6 - ...... ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di. Il torneo chiude di fatto la "regular season" ed alla ...Una sconfitta durissima che non cancella però quanto di buono fatto vedere in questa settimana, e più in generale in un autunno ...Assolutamente spietato Novak Djokovic contro Lorenzo Musetti: il campione di Wimbledon stravince l'incontro con lo score di 6-0 6-3 e vola in semifinale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy ...