Milan | due osservati speciali in casa Salisburgo | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ilsta studiando qualche rinforzo per il futuro e avrebbe messo gli occhi inper due talenti interessanti Ilsta studiando qualche rinforzo per il futuro e avrebbe messo gli occhi inper due talenti interessanti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non solo Okafor sarebbe finito nel mirino dei rossoneri ma anche Sucic, centrocampista ventenne. L'articolo proviene da Calcio News 24.