LIVE Musetti-Djokovic | ATP Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | Rune-Aliassime la prima semifinale L’azzurro e il serbo in campo alle 19 30!

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:58 Abbiamo ladella parte alta dell’ultimo Masters 1000 stagionale: sarà. La sessione serale ainizierà19.30, e il primo match sarà proprio quello di Lorenzocontro Novak. A tra poco per la! 17:55 Holgerè il secondo semifinalista die domani darà luogo alla rivincita della Finale della settimana scorsa di Basilea contro il canadese Auger-. Il danese dopo aver praticamente dominato un set e mezzo contro Alcaraz ha usufruito del ritiro dello spagnolo sul punteggio di 6-3 6-6(3-1) in suo favore. ...

Ci saranno invece Lorenzoe Holger Rune , grandi protagonisti nel 1000 di Parigi - Bercy, ... mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205) , con annessistreaming ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della nota pay tv satellitare. L'incontro inizierà non prima delle 19:30 . Djokovic -: il pronostico Novak Djokovic è ...Sfida da brividi per l'azzurro, i due precedenti sono favorevoli al serbo. Si tratta del terzo incontro della giornata, non inizierà prima delle 19.30 ...Il live e la diretta testuale di Musetti-Djokovic, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022.