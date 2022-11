Lady Iovane | «Benedetta» dal mare

Leggi su panorama

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dopo i saluti, i ringraziamenti, il consueto «le farò sapere quando esce il pezzo», sono andata dritta verso la libreria perché ero certa che lì avrei trovato in un libro (sì, ma quale?) una frase che mi è rimbalzata in testa per tutto il tempo dell’intervista. Ho scannerizzato i dorsi prima rapidamente, poi al rallentatore e… «Eccoti qua. Sei quel capolavoro di Muriel Barbery, sei L’eleganza del riccio». La frase, giusto: «La forza di un soldato non sta nell’energia che impiega per intimidire l’avversario inviando un mucchio di segnali, ma nella capacità di concentrare in sé la forza focalizzandosi su se stesso».è sempre concentrata su se stessa. Timona barche a vela da quando respira. E soprattutto la sua vita. Incurante di chi suppone che in quanto donna sarebbe più abile ai fornelli e non tra le onde, in balia di venti ...