La concezione dei rave party della senatrice Biancofiore a La7 | “Ci sono orge | sesso all’aperto e stupefacenti Volete questo per il futuro?”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dura invettiva contro idi Michaeladi Civici d’Italia. La politica è intervenuta a Tagadà, su La7, difendendo la nuova norma e sottolineando che “non tocca minimamente il diritto di sciopero o assembramento, se non quando si scade nel penale”. Una posizione non condivisa dall’esponente di Alleanza Verdi-Sinistra, Elisabetta Piccolotti, che contesta: “Scusi ma l’occupazione di una fabbrica?”. Ladel centrodestra, non rispondendo nel merito dell’obiezione, ha proseguito spiegando la suadei: “Chi ha filmato iha visto che ci, nell’ordine,, vomito, mancanza di servizi igienici, ...

Il Fatto Quotidiano

...Terrasanta è stata celebrata la santa messa in suffragio di tutti i Caduti. La cerimonia si è conclusa con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, la deposizionefiori alla ...... nel cuore di quel popolo che si sente europeo, accomunato dalla medesimadi libertà, di ... E poi le pagine drammatiche del secondo conflitto, la Resistenzamilitari che dissero no al ... La concezione dei rave party della senatrice Biancofiore a La7: “Ci sono orge, sesso all’aperto e… Per il Guardasigilli, lo Stato è titolare della sicurezza che deve perseguire con massima fermezza, mentre cauta deve essere l’intromissione dell’indagine penale nella vita dei cittadini. Tipico pensi ...Un modo di pensare radicalmente diverso, che vada oltre la distinzione tra destra e sinistra, “perché ragionare ancora in questi termini significa restare all’interno della concezione meccanica della ...