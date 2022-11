Ibrahimovic | i social si scatenano | è lui o un sosia?

(Di venerdì 4 novembre 2022) Anche se lontano dal campo, Zlatancontinua a far parlare di sè. Tra lo sfogo dopo la vittoria de l Milan contro il Salisburgo e le parole su Guardiola e Halaand , l'attaccante ...

... l'attaccante svedese è anche diventato suiper un particolare video postato da un utente. Un tifoso ha infatti ripresoseduto ad un tavolo, inquadrando anche una foto del ...Il primo cartellino rosso durante Inter - Fiorentina (2 - 0, doppietta di) dopo una ... La sua designazione ha fatto scattare suil'ironia dei tifosi bianconeri: "Doveri quello che va ...È diventato virale il video di un tifoso che ha ripreso l'attaccante del Milan seduto ad un tavolo: in tantissimi discutono se sia veramente lui ...Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...