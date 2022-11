Giornata delle Forze Armate | Mattarella | “L’Italia è uno Stato libero grazie a loro”

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Celebriamo oggi il Giorno dell’Unità Nazionale e in questarendiamo onore alleche, con ladedizione e ilcontributo, hanno consentito aldi divenire unounito,e democratico”. Queste le parole del presidente della Repubblica Sergioin un messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto, in occasione del L'articolo proviene da Inews24.it.

