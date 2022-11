Ginnastica | Rebeca Andrade toglie uno storico record a Vanessa Ferrari! Campionesse del Mondo…a braccetto

Andrade è la nuova campionessa del mondo diartistica femminile. Per la prima volta nella storia una brasiliana sale sul gradino più alto del podio all around iridato, succedendo ...La carriera diAndrade è stata funestata da ben tre operazioni al legamento crociato anteriore : l'ultima nel 2019, oggettivamente non si pensava nemmeno che potesse tornare in attività e sicuramente non a ...Senza magia le Fate azzurre non volano nella finale mondiale del concorso generale, che ha assegnato ieri sera a Liverpool i titoli individuali. Le migliori 24 ginnaste al mondo sul giro completo si s ...Liverpool L'Italia chiude al quarto posto la finale a squadre maschile ai Mondiali di ginnastica artistica in corso a Liverpool. Un po’ d’amaro in bocca per gli azzurri che devono rinunciare… Leggi ...