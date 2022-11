Calcio | questura | 4 Daspo per curva ultrà Inter svuotata | niente striscioni a San Siro

(Di venerdì 4 novembre 2022) Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Il questore di Milano ha emesso 4nei confronti dei supporter nerazzurri che lo scorso 29 ottobre, nel corso della partita- Sampdoria, dopo aver saputo della notizia dell'agguato mortale allo storico capo ultras della Nord Vittorio Boiocchi, hanno costretto parte degli spettatori a lasciare il secondo anello dello stadio. L'attività svolta dalla Digos milanese, anche attraverso l'analisi del sistema di videosorveglianza del Meazza, ha consentito di denunciare per il reato di violenza privata i quattroritenuti gli artefici dello sgombero forzato del secondo anello della. Tra questi, un 52enne residente in provincia di Varese, pregiudicato e già destinatario di un precedente divieto di accesso allo stadio, per il quale è stato emesso undi 5 ...

