Accusato di furto di una collana d’oro in un’abitazione | assolto

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Assoluzione, per non aver commesso il fatto: questa la sintesi della sentenza letta dal giudice Fallarino del Tribunale di Benevento nei confronti di Luca Bonelli, 34 anni, di Dugenta, difeso dall’avvocato Giuseppe D’Agostino. L’uomo eradi essersi introdotto innel comune di Sant’Agata dei Goti, e di aver portato via unadi rilevante valore economico, che era riposta nel cassetto del comò della camera da letto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

