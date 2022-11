Tappa a Napoli per il ‘Treno della memoria’ | Raia | “Onorata ed emozionata”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Questa mattina, alle 9:00, al binario 9Stazione Centrale di, ha fattoil “TrenoMemoria”, l’evocativo convoglio che, partito il 6 ottobre scorso da Trieste, dopo aver percorso oltre 5.000 km attraverso l’Italia, come prosecuzione simbolica dello storico viaggio del treno speciale che nel 1921 trasportò da Aquileia a Roma la salma del “Milite Ignoto”, terminerà la sua corsa domani a Roma, nel giorno in cui si celebrano le Forze Armate e l’Unità Nazionale. Ad accogliere il treno alla stazione partenopea, insieme ad una folta rappresentanza di studenti, il sindaco di, Gaetano Manfredi e il Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota. Il sindaco Manfredi, si legge in una nota, ha ...