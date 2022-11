Premio internazionale Semplicemente Donna | chi sono le 13 protagoniste della decima edizione

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 3 novembre 2022) Per celebrare il suo decennale, ilsta mettendo in piedi un’davvero speciale. Un traguardo di grande rilievo che, in una tre giorni di eventi e incontri con le scuole, vedrà il suo momento clou nella cerimonia di premiazione in calendario venerdì 18 novembre alle ore 21, al Teatro “Mario Spina” di Castiglion Fiorentino, nell’Aretino. Stefania Franceschini, assessore alle Pari opportunità e all’Istruzione del Comune di Castiglion Fiorentino, durante la conferenza stampa di presentazioneDalla politica alle scienze passando per la legge: ecco le tredici premiate Stefania Franceschini, assessore alle Pari opportunità e all’Istruzione del Comune di Castiglion Fiorentino, è davvero soddisfatta dell’che sta per arrivare: “Ospitiamo ...