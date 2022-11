“Perquisizioni” Rita Dalla Chiesa | in diretta tv lo scandalo sul reddito di cittadinanza

(Di giovedì 3 novembre 2022) Stanno facendo discutere le parole dia Cartabianca. L’argomento tirato in balloconduttrice televisiva e neo deputata della Camera è stato ildi. Su quest’ultimo tema il governo di centrodestra, guidatopremier Giorgia Meloni, ha voglia di intervenire al più presto per garantire questa misura solamente a chi è impossibilitato a lavorare, mentre per tutti coloro che hanno la possibilità di avere un impiego potrebbe essere tolto per indirizzarli nel mondo lavorativo. Ma le polemiche non mancano., durante Cartabianca, si è soffermata suldie in particolare ha fatto riferimento a episodi poco ...

Liberoquotidiano.it

E ancora: 'Ci sono stati arresti,in casa di chi percepiva il reddito e poi aveva un secondo lavoro in nero'.dalla Chiesa e il reddito di cittadinanza 'Tutti noi vorremmo che le ...A dire la sua, per la prima volta ospite come deputata di Forza Italia,Dalla Chiesa . 'Ci ... Ci sono stati arresti,in casa di chi percepiva il reddito e poi aveva un secondo lavoro ... CartaBianca, Rita Dalla Chiesa e lo scandalo del Reddito: "Perquisizioni" A Carta Bianca Rita Dalla Chiesa dice la sua sul reddito di cittadinanza: “Va mantenuto solo per alcuni“. La senatrice di Forza Italia cita le perquisizioni a carico di chi lo prendeva lavorando e ...Rita dalla Chiesa e il reddito di cittadinanza: "Mantenuto solo per alcuni, ci sono stati arresti per chi lo aveva e poi aveva un secondo lavoro in nero" ...