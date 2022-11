“Perché Biagio Di Maro non viene più” UeD | bomba di Tina Cipollari sull’ex cavaliere

(Di giovedì 3 novembre 2022) Forse si è scoperta la verità definitiva sulDinon sia più a Uomini e Donne. Dopo settimane di grande silenzio, nella puntata del 3 novembre è stato fatto il suo nome e a parlare è stata soprattutto. Da sottolineare anche la reazione di Maria De Filippi, che ha stupito tutto il pubblico da casa. I telespettatori invocano chiarezza da un bel po’ di tempo e chissà se ora non sia stato davvero fornito il motivo ufficiale della sua assenza dal parterre del dating show, in onda su Canale 5. A breve vi diremo tutto suDie Uomini e Donne, intanto a proposito del programma Ida ha ammesso che Alessandro gli ha detto altre cose che ora sta negando in studio accusandolo di essere poco limpido. Oltre che su Ida Platano polemiche ...

Blasting News Italia

e Castelli, destinando per questo i 100 milioni 'pro capite', come 'annunciato' alla Rappresentanza dei Sindaci lo scorso 23 maggio. Il tuttol'Assemblea dei Sindaci del primo luglio, ...'Forse è! Ecconon viene più' , dichiara la Cipollari. Di fronte a questa supposizione di Tina, la cosa strana è che Maria De Filippi a UeD se ne resta in silenzio . Non cerca di ... Uomini e donne, perché Biagio non è più in studio: Maria criptica, Tina avanza sospetti