Pediatra Marseglia | ' problemi psicologici tra bambini e adolescenti'

"Questo problema rimarrà nel corso degli anni - spiega- Quando si è acquisito il sovrappeso, bisogna fare di tutto per perderlo. Sovrappeso e obesità comportano l'insorgenza di una serie ...'Quando si è acquisito il sovrappeso - sottolinea infatti- bisogna fare di tutto per ... Dompé - Il periodo di pandemia ancora una volta ha messo in primo piano il ruolo delin ...(Adnkronos) – “Di fronte a Covid-19 la risposta immunitaria di bambini e adulti è stata diversa e ci sono molte spiegazioni biologiche a riguardo, ma in sostanza si può solo sottolineare che i bambini ...Roma, 3 nov. (Adnkronos Salute) - La pandemia ha avuto un impatto su molti fronti. A fare il punto su cosa ci ha insegnato e quali siano le ...