Party da lusso per i due anni di Blu Jerusalema | figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca

(Di giovedì 3 novembre 2022)e la compagnapochi giorni fa hanno organizzato una festa sfarzosa e decisamente in grande stile per celebrare il secondo compleanno della piccola Blu, primogenita della coppia. E ovviamente sia l’imprenditore che la modella non hanno perso occasione per documentare il tutto sui rispettivi profili social. Ma andiamo a scoprire … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Forbes Italia

Come quello solare di Julianne Moore - ospite recente - che aldi Variety di Venezia 79 ha ... Una semplicit che sembrerebbe venir meno in un albergo di. Ma un'apparenza. C'era un oggetto ......una sirena a comando" I dipendenti del Nightfall Group " una sorta di Airbnb e servizi diper ...piscina " piscina che si può osservare sott'acqua da una stanza della casa " per un cocktail... Armani Hotel: il luogo ideale per organizzare eventi a Milano Serie e film come "Triangle of sadness" e "The white lotus" ne mostrano i capricci: il Washington Post ha chiesto a chi ci lavora cosa ci sia di vero ...Si ispira alla nightlife e ai party. Il nuovo drop dell'e-tailer del lusso vede la collaborazione della maison brit a una selezione esclusiva di sette capi minimal che mischiano sensualità e glamour ...