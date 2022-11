Odriozola può tornare in Italia | contatti in corso

Sirestare aggiornati sulla partita a partire da un'ora prima del fischio d'inizio quando ... (Portiere),A., Rudiger A., Vallejo J. Allenatore: Ancelotti C.. CELTIC: Abada L. (dal 19' st ......più leggera per il Real Madrid che potrebbe abbassare un po' la guardia mentre il Lipsia non... Lopez L., Lunin A., Alaba D., Arribas S., Carvajal D., Dotor C., Hazard E., Mendy F.,A., ...