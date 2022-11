MOD7 | Oakley presenta l’ultimo casco da sci | le caratteristiche

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 3 novembre 2022) Arrivada sci firmato®. Dotato di una tecnologia di integrazione della visiera innovativa, prima nel suo genere, ilè frutto delle meticolose attività di ideazione, progettazione, sviluppo e test messe in campo negli ultimi sei anni danel settore dei caschi da sci ad alte prestazioni. In pista o fuori pista,offre un’esperienza trae maschera perfettamente integrata, fornendo una soluzione completa per qualsiasi avventura ad alta quota. A caratterizzareè un’innovazione rivoluzionaria firmata: Secure-Connect. In entrambe le posizioni, sia alzata sia abbassata, Secure-Connect unisce la visiera altramite ...