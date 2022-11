Lautaro a quota 200 con l'Inter. E ora vuole sbloccarsi allo Stadium

Alti e bassi che non consentono adi fare il definitivo salto di qualità: da grande giocatore a top player.... che salta in testa ae infila la palla nell'angolino lontano firmando l'1 - 0. In pieno ... I nerazzurri, che chiudono al secondo posto a10, attendono ora il sorteggio del 7 novembre per ...Pronostici Serie A: questa settimana focus su Cremonese-Udinese, Spezia-fiorentina e sul centravanti nerazzurro Lautaro Martinez ...Al difensore slovacco verranno proposti 6,5 milioni netti, lo stesso ingaggio dell'argentino. E sul taccuino interista c'è Becao ...