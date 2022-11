La Juve ritrova Chiesa ma perde Kean

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 novembre 2022) La, schierato ieri a sorpresa da Massimiliano Allegri, contro il Psg, ma. L’emergenza infortuni, insomma, non si arresta, anzi, sembra proprio una maledizione. Il Corriere dello Sport scrive: “Avanti un altro. Non si arresta l’emergenza infortuni in casa: si è fermato infatti pure Moise, a sorpresa non convocato per la partita di ieri sera con il Psg. L’attaccante, ex di turno, ha saltato la sfida con i parigini per un «fastidio muscolare», avvertito nella rifinitura di martedì. «I successivi esami strumentali – recita una nota della società bianconera – hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale»”.salterà anche le ultime tre gare di ...