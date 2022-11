Juve-PSG | tra il pubblico spunta una sciarpa del Napoli

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un gemellaggio inaspettato all’Allianz Stadium. Durante il match decisivo trantus e PSGunanapoletana proprio nel settore ospiti. Come riportato dal Corriere dello Sport, non c’è dato sapere se quell’individuo fosse un tifoso delo un sostenitore parigino desideroso di evidenziare il proprio contrasto calcistico nei confronti della squadra di Massimiliano Allegri. La foto, postata sui social da alcuni tifosi, è diventata subito virale e, nella notte più nera che bianca dellantus, che è ufficialmente retrocessa in Europa League. Questo simbolo è stato preso da molti tifosi come un oggetto che racchiude la rivalità calcistica dele della serata del PSG contro la squadra bianconera, costretta a perdere contro una nuova rivale. Tifosi del ...

Ma tutto questo i giocatori delnon lo sapevano . Nel post - partita Gianluigi Donnarumma ha ... Si spiega così l'atteggiamento del Paris, che è sembrato accontentarsi del 2 a 1 inflitto alla. ...Mourinho stroncato: 'Allasarebbe stato eliminato come Allegri' Massimiliano Allegri © ... 'Secondo me Mourinho è solamente un allenatore da, da top club - ha dichiarato Camelio - Può rendere ...Al termine del match tra Juventus e PSG, il capitano bianconero Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sulla situazione emotiva della squadra e su cosa può ...Con la sconfitta di ieri maturata contro il PSG, la Juventus ha perso 5 partite su 6 in Champions League, un trend certo non positivo per una società con 9 finali di Champions giocate nella propria ...