Il Pd decariano pronto a schierarsi al fianco di Bonaccini

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’area decariana comincia a scaldare i motori in vista dell’appuntamento congressuale dei Dem. E questo al netto dei tempi lunghi imposti dal regolamento licenziato dalla direzione nazionale del Pd. Per la verità, il via ufficiale alle operazioni è ormai prossimo: il 7 novembre, con un appello alla partecipazione, si avvierà il percorso costituente nazionale. Ma la partita, in effetti, entrerà nel vivo soltanto agli inizi del 2023. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 28 gennaio, ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature alla segreteria nazionale. Il tempo degli endorsement, però, è già iniziato. A esporsi, nelle ultime ore, è stato Giuseppe Ruggiero, non uno tra i tanti e non solo perché sindaco a Foiano e consigliere provinciale. Ruggiero è stato il frontman dell’attacco ad Antonella Pepe, sfiduciata dalla carica di presidente ...