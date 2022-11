Il mio vicino Adolf | la recensione | un Führer per amico

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 novembre 2022) Lade Il mio, film israelo-colombiano-polacco che racconta la strana amicizia tra un ebreo polacco in fuga dal suo passato e il suo nuovo misteriosodi casa che somiglia... adHitler. Fare ironia sul Nazismo con garbo si può. Da Charlie Chaplin a Taika Waititi, da Roberto Benigni a Radu Mih?ileanu, in molti film hanno offerto uno sguardo farsesco su una delle più grandi tragedie dell'umanità. Con Il mio, Leon Prudovsky affronta la fase storica successiva alla Seconda Guerra Mondiale, quella in cui i gerarchi nazisti scampati al Processo di Norimberga assunsero nuove identità, rifugiandosi per lo più in Sudamerica e facendo perdere le proprie tracce. Ma c'è l'altra faccia della medaglia: le vittime. I sopravvissuti ...