Fiorentina vince a Riga 0-3 Gol di Barak | Cabral e Saponara Ma è seconda nel girone e va ai sedicesimi Pagelle

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il successo vale il secondo posto nel, visto che il Basaksehir ha battuto 3-1 gli Hearts. Decisivi, in maniera negativa per i viola, il pari (1-1) regalato all'andata ale la sconfitta netta (3-0) a Istanbul. L'articolo proviene da Firenze Post.

RIGA - Lafacilmente in Lettonia contro il Riga (3 - 0) e lo fa chiudendo la sfida nel primo tempo. Ma non riesce a chiudere il girone al primo posto: il Basaksehir , che ha vinto per 3 - 1, si ...lain Lettonia ma non basta per la qualificazione. La squadra viola archivia la pratica RFS Riga nel primo tempo: gigliati subito avanti con Barak, nel finale in due minuti chiudono i ...