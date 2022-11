Federica Fontana | il body è troppo piccolo | il seno è una meraviglia

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 3 novembre 2022)è stata una delle più belle donne del mondo dello spettacolo e il suo fisico è un qualcosa che non lascia scampo. Da diversi anni a questa parte la televisione non è più assolutamente in grado di poter tenere testa con la realtà dei social network, con Instagram che ha permesso a una serie di ragazze di poter diventare sempre di più popolari, conche rappresenta indubbiamente un vero e proprio trionfo assoluto di splendore puro. InstagramSembrava impossibile fino a qualche anno fa che la televisione sarebbe sante messe in crisi totale dalla presenza dei social network, con questo mezzo che inizialmente sembrava essere solamente per divertimento. In realtà da qualche tempo ci siamo accorti sempre di più come in realtà questo mezzo potesse essere fenomenale per dare l’occasione a una ...