La Gazzetta dello Sport

Di riprendersi il posto da titolare ancora non se ne parla, ovviamente, ma il recupero di Marcelobrucia un'altra tappa. Ad Appiano Gentile, infatti, il centrocampista croato ha lavorato per la prima volta in gruppo insieme ai compagni di squadra, seppur parzialmente. Se nei prossimi due ...a disposizione per Juventus - Inter . Juventus - Inter, Inzaghi: "Maggiore consapevolezza" . La prima è di natura psicologica. Gli ultimi risultati e, paradossalmente, anche la ... Brozovic torna parzialmente in gruppo: è corsa contro il tempo per la Juve Sky Sport riporta ulteriori aggiornamenti su Marcelo Brozovic dopo l’ultimo allenamento in casa Inter. SITUAZIONE – “Oggi ha fatto buona parte del lavoro con il gruppo, ci sono altri due allenamenti e ...Si avvicina il rientro di Marcelo Brozovic, ai box dal 25 settembre scorso dopo l’infortunio alla coscia sinistra accusato con la sua nazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ...